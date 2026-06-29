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SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu tepki çeken Gökhan Güney'den açıklama

SMA'lı bebeğin annesiyle diyaloğu tepki çeken Gökhan Güney'den açıklama
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Bursa'daki Yörük Türkmen Festivali'nde sahne alan Gökhan Güney, SMA Tip 1 hastası Eflin Sönmez'in annesi Elif Sönmez ile yaşadığı diyalog sonrası sosyal medyada eleştirildi. Sanatçı, yardım kampanyasından habersiz olduğunu belirterek tepkilere yanıt verdi.

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesi Bozağaç Yaylası'nda düzenlenen Yörük Türkmen Festivali'nde sahne alan sanatçı Gökhan Güney'in SMA Tip 1 hastası Eflin Sönmez'in annesi Elif Sönmez ile sahnede yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Festivalde yardım kampanyasıyla ilgili konuşmak üzere sahneye çıkan anne Elif Sönmez'in konuşması sırasında Gökhan Güney'in, "Burada 19 tane muhtar var, Onlara söyleyeceksin, bu işi onlar organize eder. Ben biraz şarkı söyleyeyim, kusura bakma" ifadelerini kullanması üzerine görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sanatçının anneyi susturduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapan Gökhan Güney, konser sırasında yardım kampanyasından haberdar olmadığını ve yaşananların yanlış anlaşıldığını belirtti. Güney, eşinin aileyle görüştüğünü, her türlü desteği vereceklerini ve aile yararına ücretsiz konser düzenleme sözü verdiğini ifade etti. Açıklamasında birkaç saniyelik görüntü üzerinden değerlendirme yapıldığını belirten Güney, o an sahada bulunan mahalle muhtarlarının desteğinin kampanyaya önemli katkı sağlayabileceğini anlatmak istediğini, sözlerinin farklı yorumlandığını kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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