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Bakan Yardımcısı Gökçeada'da Üzüm Hasadına Katıldı

Bakan Yardımcısı Gökçeada'da Üzüm Hasadına Katıldı
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde üzüm hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde üzüm hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Çanakkale'de yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere ilde çalışma ziyaretinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem ve İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ı makamında ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birim amirleri ve il müdürlüğü idarecilerinin de hazır bulunduğu ziyarette; Çanakkale'nin tarımsal potansiyeli ve bitkisel üretim kapasitesi, iyi tarım ve organik tarım kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar, Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi uygulamaları ile bitkisel üretim ve hayvancılık sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Üzüm hasadı

Gökçeada ilçesinde sultani çekirdeksiz üzüm üretimi yapan bir çiftçinin bağında gerçekleştirilen hasat programına; Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan katıldı. Üreticilerle bir araya gelen heyet, bağcılık faaliyetleri ve üretim süreci hakkında bilgi alarak hasada eşlik etti. Kaymakam Acar, Gökçeada'nın tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, emekleriyle toprağa değer katan tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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