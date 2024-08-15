Üye Girişi
Haberler

Gökçeada'da Meryem Ana Ayini Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayinde Meryem Ana anıldı. Ayini Fener Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayinde Meryem Ana anıldı. Ayini Fener Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) olan Gökçeada ilçesindeki Tepeköy'de Agridia Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Rumlar tarafından düzenlenen Meryem Ana anma ayinini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen ayine; Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, farklı ülkelerden gelen despot ve papaz ile Rum Ortadoks cemaati üyeleri katıldı. Ayine katılanlar kilisede mum yakıp, dualar ettiler. Ayinde İncil'den bölümler okunarak, dualar yapıldı. Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında akşam da yemek ve eğlence gerçekleştirilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bartholomeos Meryem Ana Gökçeada Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title