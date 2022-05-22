'Göç ya da Araf' Fotoğraf ve Heykel Sergisi Expo'21 Hatay'da - Haberler

Savaştan veya ekonomik yoksulluktan dolayı ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda bırakılan insanların yaşadıkları trajediye dikkat çekmek isteyen 'Göç ya da Araf ' Karma Fotoğraf ve Heykel sergisi, EXPO Antakya alanında Bitki Müzesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor.

Serginin açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, EXPO Genel Sekreteri Yardımcısı Musa Eskiocak ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı. Sanatçılar Tülin Şahin Okay, Ali Osman Abalı, Arif Kılıç ve Adil Okay, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

"HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN YANINIZDA OLDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİZ"

HBB Başkan Vekili Özkaya, sanatçıları EXPO alanında ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek "Tabii ki serginin değindiği konu Türkiye'nin kanayan yarası, burada bunu ifade etmek üzere buraya gelen tüm sanatçı kardeşlerimize, sanatseverlere tek tek teşekkür ediyorum. Bu anlamlı sergiyi EXPO alanında yaptığınız için teşekkür ediyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık" dedi ve sanatçılarla sergiyi gezdi.

EDEBİYAT PANELİ

'Göç ya da Araf' sergisinin açılışı sonrası Adil Okay yönetiminde, Müslüm Kabadayı, Tunay Devrim ve Edip Yeşil ile edebiyat paneli düzenlendi.

Birçok edebiyatseverin katıldığı panelde Hataylı yazarların Türk edebiyatına katkıları, Sabahattin Yalçın, Süleyman El İsa, Ali Yüce gibi Türk edebiyatına mal olmuş Antakyalı şairlerin eserleri, yaşamları ve şiir anlayışları üzerine konuşmalar yapıldı.