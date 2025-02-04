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Göç İdaresi 560 sözleşmeli personel alacak

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Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında toplam 560 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Adaylar, KPSS puan şartlarını sağlamalı ve sözlü sınava katılmak için başvurularını 5-14 Şubat tarihleri arasında yapmalıdır.

Göç İdaresi Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile merkez teşkilatında 96, taşra teşkilatlarında 464 olmak üzere toplamda 560 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

KPSS'DE EN AZ 65 PUAN ŞARTI VAR

Resmi Gazete'de Göç İdaresi Başkanlığının yayımladığı ilanına göre, merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 464 olmak üzere toplamda 560 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Sözlü sınava çağrılacak adaylar için Göç İdaresi Başkanlığının "www.goc.gov.tr" internet adresi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden sınav günü, saati ve sınav yeri ilan edilip ve duyurulacağı belirtildi. Adaylarda sözlü sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olma ve 2024 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavından (KPSS) KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türlerinin herhangi birinden 65 ve üzeri puan alma şartları aranacağı bildirildi. Giriş sınavı başvuruları, 5 Şubat-14 Şubat tarihleri arasında e-Devlet-Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden çevrim içi yapılacak. Sözleşmeli personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.

Göç İdaresi 560 sözleşmeli personel alacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSUNSET null:

hamiline adrese teslim olacaksa duyuru yapmanın anlamı yok

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