Haberler

Göbeklitepe Kavşağı'nda yeni düzenleme

Göbeklitepe Kavşağı'nda yeni düzenleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Göbeklitepe Kavşağı'ndaki köprülü kavşak çalışmaları sırasında yaşanan trafik yoğunluğu, Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla açılan yeni şeritler sayesinde giderildi. Bölgede gidiş-geliş çift şerit uygulamasıyla ulaşım rahatladı.

Şanlıurfa'da turizm geçişi ve ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Göbeklitepe Kavşağında yürütülen köprülü kavşak yapım çalışmaları sırasında yaşanan trafik yoğunluğu, alınan yeni tedbirlerle çözüme kavuşturuldu.

Mardin yolu üzerinde yoğun araç trafiğini taşıyan bölgede, devam eden çalışmalar nedeniyle zaman zaman yaşanan tıkanıklıklara karşı yeni şeritler açıldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın geçtiğimiz günlerde yerinde yaptığı incelemelerin ardından Karayolları ekiplerine gerekli talimatlar verildi. Bu kapsamda, kavşak bölgesinde karşılıklı olarak yan yollar açılarak trafik akışı yeniden düzenlendi.

Yeni düzenleme ile birlikte yol, mevcut durumda gidiş ve geliş yönlerinde çift şerit olarak hizmet vermeye başladı. Hayata geçirilen bu uygulama sayesinde bölgede özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığı önemli ölçüde giderilirken sürücüler için daha güvenli ve akıcı bir ulaşım imkanı sağlandı.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik adımların süreceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi