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Şanlıurfa'da 1314 yıllık zeytin ağacının çevre düzenlemesi yapılıyor

Şanlıurfa'da 1314 yıllık zeytin ağacının çevre düzenlemesi yapılıyor
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesinde 1314 yıllık 'Cudi Zeytin Ağacı'nı kapsayan Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Çevre Düzenleme Projesi'nin hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Projeyle anıt ağaç korunacak ve bölge turizme kazandırılacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın Eyyübiye ilçesi Altınbaşak Mahallesi'nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında duyurduğu Göbekli Anıt Zeytin Ağacı Çevre Düzenleme Projesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Proje uygulamaya geçiriliyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülecek çalışma, yaklaşık 1314 yıllık geçmişe sahip anıt zeytin ağacını ve çevresini kapsıyor.

Halk arasında "Cudi Zeytin Ağacı" olarak bilinen anıt ağaç, asırlardır ayakta kalmasının yanı sıra halen ürün vermeye devam etmesiyle de dikkati çekiyor. Bereketi, uzun ömrü ve dayanıklılığı simgeleyen ağaç, Şanlıurfa'nın önemli doğal miras değerleri arasında yer alıyor.

Vali Hasan Şıldak, 2024 yılı sonlarında alanda gerçekleştirdiği incelemelerde ağacın tarihi ve doğal önemine dikkat çekerek bakım ve koruma çalışmalarının yapılacağını belirtmişti.

Şıldak, açıklamasında, "Eyyübiye ilçemize bağlı Altınbaşak Mahallemizde, bir tepenin üzerindeyiz. Hemen arkamızda gördüğünüz zeytin ağacı, halk arasında 'Cudi Zeytin Ağacı' olarak biliniyor. Ancak ağacın asıl özelliği, 13 asırlık tarihi geçmişe sahip ve anıt ağaç statüsünde olmasıdır. Halen mahsul vermeye devam eden bu muhteşem ağaç; bereketi, uzun ömrü ve asırlara meydan okumayı simgeliyor. Ağacımızı bakıma alacağız" dedi.

Proje kapsamında anıt ağacın çevresi doğal dokuya uygun şekilde düzenlenecek; koruma önlemleri ve ziyaretçi altyapısı güçlendirilecek.

Çalışmalarla Göbekli Anıt Zeytin Ağacı'nın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin kültür ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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