GMİS Yönetim Kurulu Filyos'ta Bakan Dönmez ile görüştü

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte, Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkartılacağı Filyos'ta düzenlenen programa katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Yönetim Kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte, Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıkartılacağı Filyos'ta düzenlenen programa katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazının karaya çıkartılacağı Filyos'ta incelemelerde bulundu. Programa, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan katıldı.

Sahada incelemelerde bulunan heyet, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıya katıldı. Genel Başkan Yeşil, toplantıda sendikanın çalışmaları ve TTK'nın işçi açıkları ve promosyonlar konusunda Bakan Dönmez'e bilgiler vererek işçilerin beklentilerini iletti.

Ardından GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile birlikte Kanuni Sondaj Gemisi'ni gezdi. Gemide görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, ardından Bakan Dönmez ile birlikte yemek yedi.

Bakan Dönmez ve Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Bartın'daki çeşitli ziyaretlerinin ardından TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nü ziyaret ederek işçilerle bir araya gelecek. - ZONGULDAK