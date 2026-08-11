Üçlü Savunma Anlaşması Yenilendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Ürdün arasında savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Üçlü Savunma İş Birliği Programı'nın yenilenmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Ürdün, savunma alanındaki üçlü iş birliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmaylığı'nda üç taraf arasındaki Üçlü Savunma İş Birliği Programı'nın yenilenmesine yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşmanın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra savunma alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini öngördüğü belirtildi. Program kapsamında ayrıca üç tarafın silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin artırılması ve ortak eylemlerin pekiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Rum basını, anlaşmanın üç taraf arasındaki mevcut savunma iş birliğinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olduğunu aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı