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GKRY’de "Yahudi topluluğu" projesi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda geliştirilen ve tanıtımında "Kıbrıs’taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirilen Carob Gardens projesi tartışma konusu oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda geliştirilen ve tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirilen Carob Gardens projesi tartışma konusu oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsraillilerin arazi ve gayrimenkul alımları devam ediyor. Larnaka ile Limasol arasında bulunan Zigi bölgesinde yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda geliştirilen ve tanıtımında "Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu" olarak nitelendirilen Carob Gardens projesi tartışma konusu oldu.

Projenin geliştiricisinin bölgede 60 bin metrekareyi aşan arazi edindiği, yerleşkenin etaplar halinde inşa edileceği bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla daire ve villanın yer alması planlanıyor.

Yerleşke içerisinde konutların yanı sıra Yahudi toplum merkezi, sinagog, mikve olarak bilinen dini arınma havuzu, koşer mutfak, market ve etkinlik alanlarının da bulunması öngörülüyor. İlk etapta ise 56 dairenin yanı sıra ortak yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanlarının yapılması planlanıyor.

Yabancılara arazi ve gayrimenkul satışına yeni düzenleme gündemde

Rum yönetimi, üçüncü ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasına yönelik mevcut mevzuatın değiştirilmesi üzerinde çalışıyor. Rum siyasi partilerinin de yabancılara yönelik arazi satışlarının denetlenmesi ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını öngören farklı yasa önerileri hazırladığı bildirildi.

Gündemdeki düzenlemelerin özellikle kritik altyapıların çevresi, ateşkes hattına yakın bölgeler, sahil kesimleri, büyük arazi parçaları ve tarım arazilerindeki satışları kapsadığı belirtildi.

Yabancıların gayrimenkul alımları arttı

Rum basınında yer alan haberlere göre, yabancıların Güney Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini aştı. Gayrimenkul satın alan üçüncü ülke vatandaşları arasında İsraillilerin yanı sıra Lübnan, Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi. İsrailliler özellikle Larnaka, Limasol ve Baf bölgelerinde gayrimenkul yatırımları yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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