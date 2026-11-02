GKRY'de Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,6 kilogram TNT yaklaşık 9 aydır bulunamadı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait 13,6 kilogram TNT patlayıcının ocak ayında kaybolmasının ardından geçen yaklaşık 9 aya rağmen patlayıcıların bulunamadığı bildirildi. Rum basını, askeri mühimmatın akıbetinin belirsizliğini korumasını yeniden gündeme taşıyarak, güvenlik zafiyetleri ve soruşturmanın sonuçlarına ilişkin sorular yöneltti.

Rum basınından Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli haberinde, Larnaka bölgesindeki Kalo Horyo Atış Alanı'nda 29 Ocak 2026 tarihinde kaybolan 13,6 kilogram TNT'nin hala bulunamadığını yazdı. Haberde, söz konusu patlayıcıların suç örgütlerinin eline geçmiş olabileceği ihtimalinin ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu belirtilerek, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen patlayıcıların nerede olduğunun açıklığa kavuşturulamadığına dikkat çekildi.

Patlayıcılar askeri tatbikat sırasında kayboldu

Olay, 29 Ocak 2026 tarihinde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun mühendislik birlikleri tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana geldi. Rum basınında yer alan bilgilere göre, kontrollü patlatma amacıyla atış alanına yerleştirilen, her biri 15 libre ağırlığında iki patlayıcı düzenek infilak etmedi. Güvenlik prosedürleri kapsamında yaklaşık bir saat beklendikten sonra bölgeye dönen askerler, toplam 13,6 kilogram TNT içeren düzeneklerin yerinde olmadığını tespit etti. Olayın ardından Rum polisi ve askeri yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, patlayıcıların çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Rum Savunma Bakanı güvenlik ihmallerini kabul etti

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, yürütülen idari soruşturmanın askeri personelin görevlerini yerine getirmesinde ciddi eksiklikler ve ihmaller bulunduğunu ortaya koyduğunu kabul etti.

Palmas, kayıp TNT'nin suç faaliyetlerinde kullanılabilecek kişilerin eline geçmesi ihtimalinin insan hayatı açısından ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, sorumlular hakkında disiplin işlemlerinin uygulanacağını bildirdi. Rum Savunma Bakanlığı'nın idari soruşturması tamamlanmasına rağmen patlayıcıların bulunmasına yönelik polis soruşturmasının sürdüğü açıklanmıştı.

2012 yılında da aynı atış alanından TNT çalındı

Rum basınından Kathimerini gazetesinin İngilizce yayın organı KNews, 4 Şubat tarihli haberinde, Kalo Horyo Atış Alanı'nda 2012 yılında da benzer bir patlayıcı hırsızlığı yaşandığını ortaya koydu. Habere göre, 2012 yılında imha edilmek üzere askeri depolardan atış alanına taşınan topçu mühimmatına ait patlayıcılar iki ayrı aşamada çalındı. Yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerinin askeri atış alanına gizlenerek güvenlik kontrolleri sırasında patlayıcıları aldıkları belirlendi. Ayrıca mühimmat taşıyan askeri konvoyun güzergah üzerinde mola vermesinden yararlanan kişilerin de mühimmat çaldığı tespit edildi.

Söz konusu olayın faillerinin Limasol'daki suç çevreleriyle bağlantılı olduğu belirlenirken, askeri personelle suç örgütleri arasında iş birliği bulunabileceği şüphesi de soruşturmalara yansıdı.

Rum basını soruşturmanın sonucunu sorguladı

Politis gazetesi, 2 Kasım tarihli değerlendirmesinde, ocak ayında kaybolan patlayıcıların akıbetine ilişkin herhangi bir gelişme yaşanmamasını ele aldı. Gazete, yürütülen soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığının ve olası hırsızlık olayına ilişkin neden herhangi bir sonuca ulaşılamadığının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı