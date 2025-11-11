Haberler

Gırtlak Kanserini Neşeyle Yenen Halil Yılmaz, Düğünde Yöresel Oyunlar Oynadı

Gırtlak Kanserini Neşeyle Yenen Halil Yılmaz, Düğünde Yöresel Oyunlar Oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

68 yaşındaki Halil Yılmaz, gırtlak kanserini doktorunun neşeli kalma tavsiyesiyle yendi. Tokat'taki bir düğünde geleneksel madımak oyunu oynayan Yılmaz, hastalara moral vererek, ‘Hayattan soyutlanmayın’ dedi.

Gırtlak kanserini doktorunun "neşeni kaybetme" tavsiyesiyle yenen 68 yaşındaki Halil Yılmaz, yeğeninin düğününde yöresel madımak oyunu oynadı. Yılmaz, "Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.

Tokat kent merkezinde gerçekleşen bir düğünde, yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen yaşlı vatandaşların sergilediği oyun performansı davetlilerden büyük ilgi gördü. Orkestranın çaldığı madımak türküsü eşliğinde piste çıkan yaşlılar, yöreye özgü oyunları ustalıkla oynadı. Kimi bastonuyla ritim tutarken, kimi de yere çömelip madımak toplar gibi figürler sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Salondaki davetlilerin cep telefonlarıyla kaydettiği renkli görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Hastalığı neşeyle yendim"

Düğünde oynayan 68 yaşındaki Halil Yılmaz'ın 2021 yılında gırtlak kanseri ameliyatı geçirdiğini ve hastalığı neşeyle atlattığını söyleyen Yılmaz, "2021 yılında gırtlak kanserine yakalandım. Doktorum, 'Üzüntü hastalığı ilerletir, neşeyle bu süreci atlatırsın' dedi. Ben de düğünlerde geleneksel oyunlarımızı oynamayı sürdürdüm. Şükür bugün çok iyiyim. Herkese moralini yüksek tutmasını öneriyorum. Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.

"Gençlere taş çıkartırız"

Düğünde oynayan 55 yaşındaki Mahmut Top ise Madımak oyununun kadim bir gelenek olduğunu belirterek, "Atalarımızdan gördüğümüz oyunu canlandırdık. Çocukluğumuzun oyunu. Gençler cesaret ederse gelsin oynasın, ama kolay kolay bize yetişemezler. Biz daha çok oynarız" diye konuştu.

Düğünde sergilenen performans, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.