Gırtlak Kanserini Neşeyle Yenen Halil Yılmaz, Düğünde Yöresel Oyunlar Oynadı

Gırtlak kanserini doktorunun "neşeni kaybetme" tavsiyesiyle yenen 68 yaşındaki Halil Yılmaz, yeğeninin düğününde yöresel madımak oyunu oynadı. Yılmaz, "Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.

Tokat kent merkezinde gerçekleşen bir düğünde, yaşlarına rağmen enerjilerinden hiçbir şey kaybetmeyen yaşlı vatandaşların sergilediği oyun performansı davetlilerden büyük ilgi gördü. Orkestranın çaldığı madımak türküsü eşliğinde piste çıkan yaşlılar, yöreye özgü oyunları ustalıkla oynadı. Kimi bastonuyla ritim tutarken, kimi de yere çömelip madımak toplar gibi figürler sergileyerek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Salondaki davetlilerin cep telefonlarıyla kaydettiği renkli görüntüler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Hastalığı neşeyle yendim"

Düğünde oynayan 68 yaşındaki Halil Yılmaz'ın 2021 yılında gırtlak kanseri ameliyatı geçirdiğini ve hastalığı neşeyle atlattığını söyleyen Yılmaz, "2021 yılında gırtlak kanserine yakalandım. Doktorum, 'Üzüntü hastalığı ilerletir, neşeyle bu süreci atlatırsın' dedi. Ben de düğünlerde geleneksel oyunlarımızı oynamayı sürdürdüm. Şükür bugün çok iyiyim. Herkese moralini yüksek tutmasını öneriyorum. Hasta olanlar kendilerini hayattan soyutlamasın. Allah tüm hastalara şifa versin" dedi.

"Gençlere taş çıkartırız"

Düğünde oynayan 55 yaşındaki Mahmut Top ise Madımak oyununun kadim bir gelenek olduğunu belirterek, "Atalarımızdan gördüğümüz oyunu canlandırdık. Çocukluğumuzun oyunu. Gençler cesaret ederse gelsin oynasın, ama kolay kolay bize yetişemezler. Biz daha çok oynarız" diye konuştu.

Düğünde sergilenen performans, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. - TOKAT