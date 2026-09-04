Haberler

Filo Jet faciasında ilk cenaze toprağa verildi; kayıp sayısı 16

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Girne açıklarında batan Filo Jet gemisinden çıkarılan ilk cenaze İsmail Kurt, Lefkoşa'da düzenlenen törenle toprağa verildi. TCG Alemdar, 554 metre derinlikten 4. cenazeyi çıkardı; kayıp sayısı 16 olarak açıklandı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan ilk cenaze olan İsmail Kurt, Lefkoşa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar tarafından batığın bulunduğu bölgede yürütülen çalışmalarda ise 554 metre derinlikten 4'üncü cenazeye ulaşılırken kayıp sayısının 16 olduğu bildirildi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen ve Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasıyla sonuçlanan deniz faciasının ardından hayatını kaybeden İsmail Kurt için Lefkoşa'da cenaze töreni düzenlendi. Kurt'un cenaze namazına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra çok sayıda bürokrat, yetkili ve aile yakınları katıldı. Lefkoşa'daki camide kılınan cenaze namazının ardından İsmail Kurt'un naaşı toprağa verildi.

Batık gemiden çıkarılan ilk cenaze İsmail Kurt oldu

Gemi kazasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri tarafından bölgede yürütülen sualtı arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCG Alemdar'ın ulaştığı ilk cenazenin İsmail Kurt olduğu belirtildi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve deniz hava vasıtaları tarafından Girne açıklarında batan Filo Jet gemisine yönelik arama-kurtarma faaliyetlerinin Güney Deniz Saha Komutanı ve Sualtı Harekat Komutanı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

TCG Alemdar 554 metreden 4'üncü cenazeyi çıkardı

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Ana Kurtarma Gemisi TCG Alemdar tarafından sürdürülen çalışmalarda 554 metre derinlikten 4'üncü cenazenin çıkarıldığı bildirildi. Son gelişmelerin ardından denizden çıkarılan cenaze sayısı 4'e ulaşırken, kayıp sayısının 16 olduğu açıklandı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ve hava unsurlarının bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile içi tartışmada oğlunu ve gelinini vurdu

Oğlunu ve gelinini hiç acımadan tüfekle vurdu
5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

Bir saniyeden kısa zamanı vardı! Kız çocuğunu böyle kurtardı
Gümüşhane'yi ayağa kaldıran olay! Şehit mezarlarını talan ettiler

Şehit mezarlarına büyük saygısızlık! Talan ettiler
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma

Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! 36 şirkete soruşturma
Paşinyan'dan garip hareketler

Paşinyan'dan garip hareketler
Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var

Tüyleri diken diken eden görüntü! Fonda efsane müzik var
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı