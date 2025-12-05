Giresunspor Başkanı Eltuğral'dan 'Bahis Soruşturması' Açıklaması: "Bize Ulaşan Resmi Bir Evrak ya da Başvuru Bulunmamaktadır"
Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, Ümraniyespor karşılaşmasına yönelik bahis soruşturmasını yakından takip ettiklerini belirtirken, kulübe ulaşan resmi bir evrak olmadığını ifade etti.
"Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olay ile ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, geçmişte Giresunspor forması giyen futbolcu sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış; bunun bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını belirtmek isterim. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum."