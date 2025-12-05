Haberler

Giresunspor Başkanı Eltuğral'dan 'Bahis Soruşturması' Açıklaması: "Bize Ulaşan Resmi Bir Evrak ya da Başvuru Bulunmamaktadır"

Güncelleme:
Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, Ümraniyespor karşılaşmasına yönelik bahis soruşturmasını yakından takip ettiklerini belirtirken, kulübe ulaşan resmi bir evrak olmadığını ifade etti.

(GİRESUN) - Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, 2023 yılındaki Ümraniyespor karşılaşmasına yönelik bahis soruşturmasına ilişkin "Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olay ile ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

Giresunspor Kulubü Başkanı Emin Eltuğral, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve bazı futbolcu ile yöneticilerin de gözaltına alındığı bahis soruşturması kapsamında, 23 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor – Giresunspor karşılaşmasının sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti şüphesiyle aralarında eski Giresunsporlu futbolcu Faruk Can Genç'in de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Eltuğral, şunları kaydetti:

"Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olay ile ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Konu geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmiş ve olaya adı karıştığı iddia edilen, geçmişte Giresunspor forması giyen futbolcu sosyal medya hesapları üzerinden iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmış; bunun bir dolandırıcılık konusu olduğunu ifade etmişti. Bunun haricinde farklı bir bilgi veya belgenin bizlere ulaşmadığını belirtmek isterim. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
