Giresunspor Başkanı Eltuğral'dan 'Bahis Soruşturması' Açıklaması: "Bize Ulaşan Resmi Bir Evrak ya da Başvuru Bulunmamaktadır"

(GİRESUN) - Giresunspor Kulübü Başkanı Emin Eltuğral, 2023 yılındaki Ümraniyespor karşılaşmasına yönelik bahis soruşturmasına ilişkin "Ülke gündemindeki soruşturmayı herkes gibi bizler de yakından takip etmekteyiz. Bahse konu olay ile ilgili Giresunspor Kulübü olarak bize ulaşan resmi bir evrak ya da başvuru bulunmamaktadır. Soruşturma neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyor, gelişmeleri Giresunspor Kulübü olarak yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

Giresunspor Kulubü Başkanı Emin Eltuğral, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah gerçekleştirilen ve bazı futbolcu ile yöneticilerin de gözaltına alındığı bahis soruşturması kapsamında, 23 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor – Giresunspor karşılaşmasının sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti şüphesiyle aralarında eski Giresunsporlu futbolcu Faruk Can Genç'in de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Eltuğral, şunları kaydetti: