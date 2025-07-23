Giresun Üniversitesi Yeni Eğitim Yılına Hazırlık İçin Yerleşkesini Yeniledi

Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin katkılarıyla yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Giresun Üniversitesi arasında Nisan 2025'te imzalanan "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" kapsamında, haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, yaz tatili döneminde yerleşkede boya, tamirat ve çevre temizliği faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öğrencilerin bulunmadığı yaz tatili sürecinde yürütülen çalışmalarla üniversite yerleşkesi yeni akademik yıla temiz ve düzenli bir şekilde hazırlanıyor. - GİRESUN