Giresun'un yeni valisi Mustafa Koç görevine başladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevinden Giresun Valiliği'ne atanan Mustafa Koç, bugün şehre gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevinden Giresun Valiliği'ne atanan Mustafa Koç, bugün şehre gelerek görevine başladı. Vali Koç, Giresun Valiliği binası bahçesinde düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Koç, Giresun'da görev yapmaktan onur duyduğunu ifade etti. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın takdirleriyle yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Giresun Valiliği görevine atandığını belirterek, bu görevi devlet ciddiyeti ve sorumluluğu içinde yürüteceklerini söyledi.

Giresun'un tarihi ve kültürel birikimine dikkat çeken Vali Koç, "Fındığın başkenti, kirazın anavatanı, mavi ve yeşilinin destansı şehri Giresun'umuzun köklü birikimini, gelecek nesillere aktarılacak kalıcı bir değer olarak görüyoruz. 42. ve 47. Gönüllü Alaylarıyla fedakarlığın simgesi olmuş, Harşit Savunması'yla vatan müdafaasında müstesna bir yere sahip bu kadim şehirde, insanı merkeze alan bir kamu anlayışını esas alacağız" dedi.

Görev süresi boyunca adalet, ölçülülük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda hizmet edeceklerini vurgulayan Koç, 2000 yılından bu yana sürdürdüğü mülki idare amirliği tecrübesini sahadaki birikimle birleştirerek Giresun'a en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
