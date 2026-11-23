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Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'da 18 yaşındaki Utku Konak'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında savcı, Nurettin Can Talıç'ın kasten öldürme, Hicabi Talıç'ın öldürmeye yardım, Ali Talıç'ın ise tehdit suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2027'ye erteledi.

Giresun'da iki grup arasındaki tartışmada arabuluculuk yapmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Savcı, üç sanığın öldürme, öldürmeye yardım ve tehdit suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı 11 Ocak 2027'ye erteledi.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 18 yaşındaki tutuklu sanık Nurettin Can Talıç ile adli kontrol altında tutuksuz yargılanan sanıklar Hicabi Talıç ve Ali Talıç salonda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları, Utku Konak'ın ailesi ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Efe katıldı.

Konak'ın annesi Aysel Akkaya'nın avukatı Murat Bektaş'ın aktardığına göre savcı, esas hakkındaki mütalaasında Nurettin Can Talıç'ın kasten öldürme, Hicabi Talıç'ın kasten öldürmeye yardım, Nurettin Can Talıç'ın babası Ali Talıç'ın ise tehdit suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Bektaş, önceki celsede olay anına ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi ve 112 kayıtlarının istenmesi yönünde karar alındığını hatırlattı. Bektaş, görüntülere ilişkin iyileştirme raporu ile 112 kayıtlarının bu duruşmada dosyaya sunulduğunu, ardından savcının mütalaasını açıkladığını söyledi.

Dosyada birden fazla sanık ve müşteki bulunduğunu belirten Bektaş, mütalaaya ilişkin açıklamasını müvekkili Aysel Akkaya ve Utku Konak yönünden yaptığını kaydetti.

Yeni gelen görüntüleri henüz temin edip inceleme imkanı bulamadıklarını ifade eden Bektaş, "Bizler de inceleyip ayrıntılı olarak beyanda bulunacağız. Tabii sanık tarafı da savunmalarını yapacaklar. Önümüzdeki celse bir karar verilecektir diye düşünüyorum" dedi.

Adliyeye gelerek duruşmayı takip eden Utku Konak'ın arkadaşlarına da seslenen Bektaş, bir sonraki duruşmaya kadar sakin kalmalarını istedi. Bektaş, "Adalet mutlaka yerini bulacaktır. Biz de avukatlar olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Efe ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ı temsilen duruşmaya katıldığını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini belirten Efe, "Umutluyuz. İnşallah önümüzdeki duruşmada Utku'muzun katillerinin, azmettiricilerinin en ağır cezaya çarptırılması beklentimiz devam ediyor" dedi. Efe, adil bir karar çıkması için dua ettiklerini ifade etti.

Konak'ın Giresun'daki gençlik kollarını harekete geçirdiğini, ilk toplantısını 40 kişiyle yaptığını ve yaklaşık üç ay il gençlik kolları başkanlığı görevini yürüttüğünü anlatan Efe, gençleri uyuşturucudan uzak tutup spora yönlendirmek istediğini söyledi. Konak'ın ahlak ve maneviyata önem verdiğini, namazlarını cemaatle kılmaya gayret ettiğini belirten Efe, teşkilatın ve Giresunluların üzüntüsünün sürdüğünü dile getirdi.

Erbakan'ın davayla özel olarak ilgilendiğini, dosyayı satır satır incelediğini ve kamuoyunda adalet çağrısı yaptığını söyleyen Efe, "Genel Başkanımız sürecin yakından takipçisi. Biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Efe, Erbakan'ın talimatıyla partinin Hukuk İşleri birimindeki avukatların da süreci takip ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre olay, 28 Nisan 2026'da Giresun'un Aksu Mahallesi'nde, Elmalı Market önünde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışmada arabuluculuk yapmak için araya giren Utku Konak bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Konak, 30 Nisan'da hayatını kaybetti.

Giresun Üniversitesi Giresun Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı birinci sınıf öğrencisi olan Konak'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Nurettin Can Talıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Hicabi Talıç'ın olay sırasında gruptakilere tabanca doğrultarak Konak'a yardım edilmesini engellediği öne sürüldü. Savcılık, bu eylemin Konak'ın hastaneye götürülmesini engelleyerek öldürme suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: ANKA