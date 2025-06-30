Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Giresun'un Espiye ilçesinde bir hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç dereye devrildi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Espiye'nin Avluca köyünde gerçekleşti. Mutlu Akgün yönetimindeki 34 AH 2345 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrildi. Kazada, sürücü Mutlu Akgün ile araçta bulunan Gülzade Akgün ve Şaban Bal yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Espiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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