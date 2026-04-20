Giresun'un Sekü Köyündeki Maden Direnişi 16'ncı Gününde: Nöbet Ateşi Sönmüyor

Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesindeki Sekü köyünde, Alagöz Maden'in sondaj çalışmalarına karşı devam eden direniş 16. gününde. Köylüler geceyi nöbet ateşi başında geçirerek, 'toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz' diyerek faaliyetlerin durdurulmasını talep ediyor.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Maden'in sondaj çalışmalarına karşı başlatılan direniş 16. gününde devam etti. Köylüler, geceyi "nöbet ateşi" başında geçirirken "toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz" diyerek, faaliyetlerin durdurulmasını istiyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, Alagöz Maden tarafından başlatılan sondaj çalışmalarına karşı köy sakinlerinin başlattığı direniş 16. gününde de sürdü. Daha önce de sondaj alanına yönelik tepkiler, köylülerin günler süren nöbetleri ve siyasi tartışmalarla gündeme gelen Sekü'de, yurttaşlar geceyi nöbet ateşi başında geçirerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm köy sakinlerinin katıldığı nöbette, bir kez daha  "madene hayır" mesajı verildi.

"Toprağımızı, suyumuzu vermeyeceğiz"

Gece nöbetinde konuşan kadınlar, maden faaliyetlerinin yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, tepkilerini dile getirdi. Köylerinde yürütülen sondaj çalışmalarının kendi rızaları dışında sürdüğünü vurgulayan kadınlar, "Toprağımızı, suyumuzu, sağlığımızı elimizden almasınlar. Bu köy bizim yaşam alanımız. Alagöz Maden'i köyümüzde istemiyoruz" dedi.

Soğuk hava koşullarına rağmen günlerdir nöbette olduklarını ifade eden köylüler, yetkililerin seslerini duymadığını belirterek, "Günlerdir buradayız ama çalışmalar hala devam ediyor. Kimse bizi dikkate almıyor. Tek isteğimiz, bu faaliyetlerin durdurulması ve şirketin köyümüzden gitmesi" diye konuştu.

"Gençlerden dayanışma çağrısı"

Direnişe katılan gençler ise mücadelenin yalnızca Sekü köyüyle sınırlı olmadığını vurguladı. Günlerdir nöbet tuttuklarını belirten gençler, "16 gündür buradayız ve herhangi bir geri adım görmedik. Yukarıda çalışmalar sürüyor. Bu mesele sadece bir köyün meselesi değil; tüm bölgeyi, hatta ülkeyi ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Maden faaliyetlerinin çevresel etkilerine dikkat çeken gençler, "Bu çalışmalar sadece maden aramak değil; doğayı, toprağı ve suyu tehdit ediyor. Bugün burada başlayan süreç yarın başka köylere de yayılabilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu birlikte hareket etmek" diyerek dayanışma çağrısı yaptı.

Sloganlarla tepki

Nöbetteki köylüler, "Alagöz kaşınma, sabrımızı taşırma" sloganı ile madenin sahibi olan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e de tepkilerini dile getirdi. Sekü'de 16 gündür süren direnişte köylüler, sondaj faaliyetleri durdurulana kadar nöbetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
