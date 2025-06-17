Giresun'da Islık Dili Koruma Eylem Planı Çalıştayı Yapılacak

Giresun, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ıslık dilini korumak ve yaşatmak için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yaşayan Miras ve

Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen "Islık Dili Koruma Eylem Planı Revizyonu Çalıştayı", 19 Haziran 2025'te Giresun'da gerçekleştirilecek.

Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında ortaya çıkan ve parmak, dil, diş, dudak ile yanakların kullanımıyla iletişim sağlayan ıslık dili, Giresun, Ordu ve Gümüşhane'de yaklaşık 10 bin kişi tarafından konuşuluyor veya anlaşılıyor. Çalıştayda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında ıslık dilinin korunmasına yönelik eylem planı değerlendirilecek ve yaşatılması için yeni öneriler tartışılacak.

Çalıştay, uluslararası bir boyut kazanarak İspanya'dan Kanarya Adaları'nda kullanılan "La Gomera Adası Islık Dili (Silbo Gomero)" uygulayıcılarını ağırlayacak. UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde yer alan Silbo Gomero'nun miras taşıyıcıları, 17-19 Haziran 2025 tarihlerinde Giresun'da olacak. Silbo Gomero Derneği'nden iki temsilci, Giresun'un Kuşköy'ünde Türk miras taşıyıcılarıyla bir araya gelecek. Karadeniz'in engebeli arazisinde, iki karşı tepeden ıslık diliyle iletişim kurularak kültürel bir seremoni gerçekleştirilecek. - GİRESUN