Giresun'da Damat, Yengesinin Kurşununa Hedef Oldu
Giresun'da düğün sonrası evine dönerken yengesinin silahlı saldırısına uğrayan damat, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili sehven yayınlanan fotoğraf da yayından kaldırıldı.
Sayın abonelerimiz, bugün saat 14.28'de Giresun'dan "Düğün sonrası evine uğurlanırken yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı" başlığıyla yayınlanan haberde "DAMADI VURAN YENGE F.K." ibaresiyle verilen fotoğraf sehven yayınlanmış ve yayından kaldırılmıştır. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel