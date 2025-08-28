Giresun'da Damat, Yengesinin Kurşununa Hedef Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da düğün sonrası evine dönerken yengesinin silahlı saldırısına uğrayan damat, son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili sehven yayınlanan fotoğraf da yayından kaldırıldı.

Sayın abonelerimiz, bugün saat 14.28'de Giresun'dan "Düğün sonrası evine uğurlanırken yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı" başlığıyla yayınlanan haberde "DAMADI VURAN YENGE F.K." ibaresiyle verilen fotoğraf sehven yayınlanmış ve yayından kaldırılmıştır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.