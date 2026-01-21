Haberler

Giresun'da çığ altında hayatını kaybeden çoban toprağa verildi

Giresun'un Güce ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatırken çığ altında kalarak hayatını kaybeden Hacı Yiğit, Yukarıboynuyoğun köyünde toprağa verildi.

Giresun'un Güce ilçesinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için arazide bulunduğu sırada çığ altında kalarak hayatını kaybeden Mustafa Yiğit, Yukarıboynuyoğun köyünde toprağa verildi.

Olay, 19 Ocak'ta Giresun'un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuğun köyünde meydana geldi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarıyla birlikte arazide ilerledikleri sırada yaşanan çığın altında kaldı. Aydın Yiğit kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmayı başarırken, kardeşi Hacı Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı bölgeden Hacı Yiğit'in cenazesi alınarak Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hacı Yiğit'in cenazesi, Yukarıboynuyoğun köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GİRESUN

