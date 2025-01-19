Üye Girişi
Haberler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 9 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu

Ateşkes saatinde Gazze'ye saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti

Borsada işlem gören dev şirket iflas etti

Giresun'da 400 Milyon Liralık Turizm Yatırımı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun, eski çöp dökme alanını doğa dostu projelerle turizme kazandırmayı hedefliyor. 400 milyon liralık yatırım ile çevre ve turizm potansiyelinin artırılması planlanıyor.

Giresun'da 400 milyon liralık yatırım ile eski çöp dökme alanı turizme kazandırılacak

GİRESUN - Giresun'un turizm alanındaki büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak olan dev bir yatırım hayata geçiyor. Giresun'da 400 milyon liralık yatırım ile turizm sektöründe yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, şehirde yıllardır çöp döküm alanı doğa dostu bir yaklaşım ile turizme kazandırılacak.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun'un çevre ve turizm altyapısına yönelik projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, özellikle Aksu bölgesinde hayata geçirilecek çevre dostu projeler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Milletvekili Elmas Yaptığı açıklamada, "Giresun'un doğusundaki eski çöp alanı, turizm açısından önemli bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için yapılan çalışmalar, şehrin çevre ve turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. İlimizin güzelliğine gölge düşüren çöp dağları tarihe karışacak. Aksu bölgesindeki eski çöp alanı, artık kültür ve turizm şehrimizin yeni yüzü olacak. Burada yapılacak yeni bir barınak, bölgeye önemli bir cazibe merkezi kazandıracak" dedi.

400 milyon liralık yatırımın detaylarını da paylaşan Milletvekili Elmas, "30 Aralık 2024 tarihinde Giresun'un güzelliğine güzellik katacak bir ihale yapıldı. 400 milyon liralık ihale kapsamında, çöp sahasına tahkimat yapılacak, balıkçı barınağı daha işlevsel hale getirilecek ve girişteki dolgu sorunu çözülecek. Ayrıca elde edilen alanlar yeni turizm alanları, çok amaçlı parklar ve turizm altyapısı için kullanılabilecek. Ayrıca, 'Sıfır Atık' projesiyle büyük yankı uyandıran AK Parti hükümetinin Giresun'a kazandırdığı Millet Bahçesi'nin de tamamlanmak üzere" diye konuştu.

Giresun'da 400 Milyon Liralık Turizm Yatırımı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
img

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
img

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu

İmamın misafirperverliğinden etkilenen İtalyan gezginin videosu viral oldu
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memurundan acı haber
Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.