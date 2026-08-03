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Gezici Kütüphane Gökçedere'de Çocuklarla Buluştu

Gezici Kütüphane Gökçedere'de Çocuklarla Buluştu
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Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nin Gezici Kütüphane faaliyetleri kapsamında Gökçedere beldesinde çocuklar ve okuyucularla bir araya gelindi. Çocuklar kitap okudu, zeka oyunları oynadı ve yüz boyama etkinliğine katıldı. Etkinliklerle kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi ve öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesi sağlanırken, kitap sevgisinin her yaştan vatandaşa ulaştırılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bayburt İl Halk Kütüphanesi tarafından yürütülen Gezici Kütüphane faaliyetleri kapsamında Gökçedere beldesinde çocuklar ve okuyucularla bir araya gelindi.

Program kapsamında çocuklar kitap okudu, zeka oyunları oynadı ve yüz boyama etkinliğine katıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirirken, kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi ve öğrenmenin eğlenceli hale getirilmesi sağlandı.

Gezici Kütüphane faaliyetleriyle kitap sevgisinin her yaştan vatandaşa ulaştırılması, çocukların kitaplarla buluşturulması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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