Haberler

Gezici aşevi 81 ilde gönüllere dokunuyor

Gezici aşevi 81 ilde gönüllere dokunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polis memuru Mustafa Şahin'in öncülüğünde hayata geçirilen Gezici Aşevi Projesi, Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve diğer temel ihtiyaçları ulaştırıyor. Proje, insan onurunu esas alan kapsamlı bir iyilik hareketi olarak dikkat çekerek binlerce insana destek sağlıyor.

Duyarlı bir vatandaş tarafından hayata geçirilen Gezici Aşevi Projesi, 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, Ankara'da start verilen ve 81 ili kapsayan Gezici Aşevi Projesi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Hayata geçirilen proje, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahipleri için umut ve sevinç kaynağı oldu. Gezici aşevi aracıyla yalnızca sıcak yemek dağıtımı yapılmıyor, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Araç içerisinde ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri, gıda ürünleri, akülü araçlar ve daha birçok hayati ihtiyaç yer alıyor. Proje, karın doyurmanın ötesinde, insan onurunu esas alan kapsamlı bir iyilik projesi olarak dikkat çekiyor.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle kamuoyunun takdirini kazanan polis memuru Mustafa Şahin, gezici aşevi araçlarının yemek ve giysi dışında ihtiyaç sahiplerinin mevcut tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldığını belirterek, bu projenin 81 ilde sürdürüleceğini ifade etti.

Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gezici aşevi, bugüne kadar binlerce insanın karnını doyururken, toplumda dayanışma ve kardeşlik ruhunu da güçlendirdi. Anlamlı proje, 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title