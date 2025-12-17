Gezici aşevi 81 ilde gönüllere dokunuyor

Duyarlı bir vatandaş tarafından hayata geçirilen Gezici Aşevi Projesi, 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, Ankara'da start verilen ve 81 ili kapsayan Gezici Aşevi Projesi ile bir kez daha gönülleri fethetti. Hayata geçirilen proje, Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahipleri için umut ve sevinç kaynağı oldu. Gezici aşevi aracıyla yalnızca sıcak yemek dağıtımı yapılmıyor, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Araç içerisinde ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri, gıda ürünleri, akülü araçlar ve daha birçok hayati ihtiyaç yer alıyor. Proje, karın doyurmanın ötesinde, insan onurunu esas alan kapsamlı bir iyilik projesi olarak dikkat çekiyor.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle kamuoyunun takdirini kazanan polis memuru Mustafa Şahin, gezici aşevi araçlarının yemek ve giysi dışında ihtiyaç sahiplerinin mevcut tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatıldığını belirterek, bu projenin 81 ilde sürdürüleceğini ifade etti.

Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği gezici aşevi, bugüne kadar binlerce insanın karnını doyururken, toplumda dayanışma ve kardeşlik ruhunu da güçlendirdi. Anlamlı proje, 81 ilde gönüllere dokunmaya devam ediyor. - ŞIRNAK