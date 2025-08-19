Geyve Taşoluk Köyü, Yangın Nedeniyle Afet Bölgesi İlan Edildi

Geyve Taşoluk Köyü, Yangın Nedeniyle Afet Bölgesi İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen yangın sonrası Taşoluk köyü, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi. Yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan önce önlem olarak köyler tahliye edildi.

Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 20 Temmuz 2025 tarihinde, Geyve ilçesinde meydana gelen yangın afeti sonrası, Taşoluk köyünün 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

20 Temmuz 2025 tarihinde, saat 17.15 sıralarında Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbir amacıyla Taşoluk ve Hacılar köyleri tahliye edildi. Taşoluk'ta, alevlerin sıçradığı 3 ev tamamen yanmış birçok yapıda da hasar meydana gelmişti. Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20.07.2025 tarihinde ilimiz Geyve ilçesinde meydana gelen yangın afetiyle ilgili, Geyve ilçesi Taşoluk köyü için 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Kesin Hasar Tespit Çalışmaları tamamlanarak, 15.08.2025 tarihi itibariyle köy muhtarlıklarında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Sonuçlar 30 gün süreyle köy muhtarlığında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçların ilan edildiği andan itibaren 30 günlük süre içerisinde e devletten veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri'nde itiraz edebileceklerdir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin

Eylemdeki memurların son isteği: Zammı bu para birimiyle verin
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor

Komisyonda tarihi gün! Sürecin en hassas kesimiyle bir araya gelindi
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı

Yargıtay'dan çarpıcı karar! Sosyal medyada bunu yapan yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.