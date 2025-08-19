Geyve Taşoluk Köyü, Yangın Nedeniyle Afet Bölgesi İlan Edildi

Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 20 Temmuz 2025 tarihinde, Geyve ilçesinde meydana gelen yangın afeti sonrası, Taşoluk köyünün 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

20 Temmuz 2025 tarihinde, saat 17.15 sıralarında Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbir amacıyla Taşoluk ve Hacılar köyleri tahliye edildi. Taşoluk'ta, alevlerin sıçradığı 3 ev tamamen yanmış birçok yapıda da hasar meydana gelmişti. Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20.07.2025 tarihinde ilimiz Geyve ilçesinde meydana gelen yangın afetiyle ilgili, Geyve ilçesi Taşoluk köyü için 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Kesin Hasar Tespit Çalışmaları tamamlanarak, 15.08.2025 tarihi itibariyle köy muhtarlıklarında 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. Sonuçlar 30 gün süreyle köy muhtarlığında ilan edilmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız sonuçların ilan edildiği andan itibaren 30 günlük süre içerisinde e devletten veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri'nde itiraz edebileceklerdir" denildi. - SAKARYA