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Geyve'de Alkollü Grup Domuza Eziyet Etti

Geyve'de Alkollü Grup Domuza Eziyet Etti
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir grup, cadde ortasında can çekişen bir domuza acımasızca eziyet etti. Olay anları sosyal medyada paylaşıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen bir grup, cadde ortasında domuza eziyet etti. Şahıslardan biri, yerde can çekişen domuza defalarca tekme attıkları kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları değerlendirilen bir grup, cadde ortasında domuza işkence etti. Küfürler savurarak yerde can çekişen domuza arkadaş grubu defalarca tekme attı. O anları da saniye saniye kayıt altına aldı. Kan donduran görüntüler bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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