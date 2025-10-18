Germencik'te Muhtarlara Tarım Sayımı Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'ın Germencik ilçesinde muhtarlara yönelik düzenlenen toplantıda, Tarım Sayımı kapsamında yürütülecek arazi tespit çalışmaları ve tarımsal verilerin güncellenmesi süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında, resen kayıtlı arazilerin tespitine yönelik yapılacak uygulamalar hakkında Germencik mahalle muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesinde İl Koordinatörleri Ertan Özdemir ve Murat Şahin ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Özsemerci, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'nun da katılım sağladığı toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve konu sorumlusu personel tarafından muhtarlara tarımsal verilerin güncellenmesi, arazi tespit süreçleri ve sahada yürütülecek çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. - AYDIN