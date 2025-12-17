Haberler

Kaymakam Doğru, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'na katıldı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak için kurumlar arası iletişim ve koordinasyonu değerlendirdi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, ilçede kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması konusu ele alındı. Vatandaşların hizmet alma sürecinde karşılaştıkları aksaklıklar değerlendirilirken, bu sorunların giderilmesine yönelik alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Kaymakam Sultan Doğru, kamu kurumlarının uyum içinde çalışmasının vatandaş memnuniyetini doğrudan etkilediğini vurgulayarak, hizmetlerde yaşanan sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
