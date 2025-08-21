Germencik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Tanıtımı

Germencik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Tanıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hasadı yapan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele için KADES uygulamasını tanıttı. Kadınlara, uygulamanın nasıl indirileceği ve hakları konusunda bilgi verildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hasadı yapan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol oynayan KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri, Germencik ilçesi Moralı Mahallesi'nde incir hasadı yapan vatandaşları ziyaret etti. Yapılan ziyarette kadınlara KADES ve "Kadına El Kalkamaz" konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca faaliyette KADES uygulamasının cep telefonlarına nasıl indirileceği ve kullanılacağı, kadına yönelik şiddet durumlarında hızlı ve etkin şekilde kolluk kuvvetlerinden yardım alınabileceği, 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınların hakları ve devletin sağladığı koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. KADES uygulamasının da telefonlara yükletilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum

Ağustos ayında üreticiyi tedirgin eden manzara: Çok garip bir durum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.