Germencik'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Tanıtımı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir hasadı yapan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol oynayan KADES uygulamasını tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri, Germencik ilçesi Moralı Mahallesi'nde incir hasadı yapan vatandaşları ziyaret etti. Yapılan ziyarette kadınlara KADES ve "Kadına El Kalkamaz" konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca faaliyette KADES uygulamasının cep telefonlarına nasıl indirileceği ve kullanılacağı, kadına yönelik şiddet durumlarında hızlı ve etkin şekilde kolluk kuvvetlerinden yardım alınabileceği, 6284 sayılı Kanun kapsamında kadınların hakları ve devletin sağladığı koruma tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. KADES uygulamasının da telefonlara yükletilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN