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Germencik'te Esnaflara İbadetlerin Önemi Anlatıldı

Germencik'te Esnaflara İbadetlerin Önemi Anlatıldı
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Germencik İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen esnaf sohbetlerinde bu hafta 'ibadetlerin önemi' konusu işlendi. İlçe Müftüsü Selman Coşkun, katılımcılara ibadetlerin bireysel huzur ve toplumsal barış üzerindeki etkilerini anlattı.

Germencik İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen esnaf sohbetlerinin bu haftaki konusu 'ibadetlerin önemi' oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen esnaf sohbetleri Aydın'ın Germencik ilçesinde sürüyor. Germencik Genç Ofis'te yapılan sohbet, esnafların yoğun ilgisiyle gerçekleşirken bu haftaki sohbette İlçe Müftüsü Selman Coşkun esnaflara 'ibadetlerin önemi' konusunu anlattı. Sohbetinde ibadetlerin, insanların manevi hayatındaki önemine değinen Coşkun, dini görevlerin yerine getirilmesinin, bireysel huzur ve toplumda barış için temel birer unsurlar olduğunu vurguladı. İlçe Müftüsü Coşkun sohbete katılan esnaflara dini sorumluluklarını hatırlatarak insanları daha huzurlu ve mutlu kıldığını ifade etti. Sohbetin sonunda Coşkun Genç Ofis Sorumlusu Şeyh Mehmet Cami İmam Hatibi Gazanfer Arslan'a ve katılım sağlayan esnaflara teşekkürlerini iletirken, sohbet karşılıklı sohbet ve edilen dualar ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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