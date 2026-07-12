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Germencik'te 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Germencik'te 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi. Açılışı Kaymakam Sultan Doğru'nun yaptığı sergide, darbe girişimi gecesine ait fotoğraflar sergileniyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisi düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Ali Şanlı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışını Germencik Kaymakamı Sultan Doğru yaptı. Programa Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Özcan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında milletin demokrasiye sahip çıkışını ve o gece yaşanan olayları yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan serginin, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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