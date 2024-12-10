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Germencik'e Yeni Kaymakam Atandı

Germencik'e Yeni Kaymakam Atandı
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Bursa Vali Yardımcılığı görevinden Germencik Kaymakamlığı'na atanan Sultan Doğru, resmi törenle görevine başladı. Yöresel kıyafetli öğrencilerin çiçek takdim ettiği Doğru, ilçe protokolü ile tanıştı.

Geçtiğimiz ay yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın'ın Germencik ilçesine atanan Kaymakam Sultan Doğru görevine başladı.

Bursa Vali Yardımcılığı görevini yürütmekteyken Kasım ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Germencik Kaymakamlığı görevine atanan Sultan Doğru ilçeye gelerek yeni görevine başladı. Kaymakamlık girişinde düzenlenen törenle ilçe protokolü tarafından karşılanan Kaymakam Doğru'ya yöresel kıyafet giyen öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Protokol üyeleri ile tek tek selamlaşıp tanışan Doğru daha sonra makamına geçerek mesaisine başladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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