Germencik Belediyesi Çocuklara Yeni Yıl Eğlencesi Düzenliyor

Germencik Belediyesi, çocuklara yönelik yeni yıl eğlencesi düzenleyerek, Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, palyaço, yüz boyama, mini disco ve sihirbaz gösterileriyle çocukların eğlenceli vakit geçirmesini amaçlıyor.

Germencik Belediyesi tarafından çocuklara yönelik "yeni yıl eğlencesi" düzenlenecek. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çocukları, Cumartesi günü birbirinden özel gösterilerin yer alacağı etkinliğe davet etti.

Germencik Belediyesi, yeni yıl eğlenceleri kapsamında çocuklara yönelik kutlama programı düzenliyor. Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, palyaço, yüz boyama, mini disco ve sihirbaz gösterileriyle çocukların eğlenceli vakitler geçirmesi amaçlanıyor. Balon ile patlamış mısırın da dağıtılacağı etkinlikler, Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda 12.00, 13.30 ve 15.00 saatlerinde 3 seans şeklinde düzenlenecek.

Çocukları düzenlenecek etkinliğe davet eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Yıl içinde yaptığımız tiyatrolar, festival etkinlikleri, özel gün ve bayramlarda düzenlediğimiz eğlencelerle çocuklarımızı kültürel ve sanatsal aktivitelerle buluşturuyor, keyifli vakit geçirip, sosyalleşebilecekleri organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. 2023 yılını geride bırakırken yine çocuklarımızın keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için bir dizi etkinliğin yer aldığı yeni yıl eğlencesi yapacağız. Tüm çocuklarımızı davet ediyor, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Başkan Öndeş, etkinliğe katılmak isteyenlerin ücretsiz biletlerini Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Spor Merkezi ile Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi'nden temin edebileceklerini belirtti. - AYDIN