Germencik Belediye Başkanı Öndeş'ten Depremzede Ailelere Mektup: 'Daima Gönül Gönüle Olacağız'

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ilçeye yerleşen depremzede ailelere mektup yolladı. Aydınlık günlere el birliğiyle yeniden ulaşılacağını bildiren Başkan Öndeş mektubunda; “Bizler bugün ya da belirli bir süre içerisinde değil daima yan yana gönül gönüle olacağız” dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından ilçeye yerleşen depremzede ailelere mektup yolladı. Aydınlık günlere el birliğiyle yeniden ulaşılacağını bildiren Başkan Öndeş mektubunda; "Bizler bugün ya da belirli bir süre içerisinde değil daima yan yana gönül gönüle olacağız" dedi.

Başkan Öndeş, depremlerin açtığı yaraları sarmak için attığı somut adımların yanı sıra depremzede ailelere gönderdiği mektupla da yanlarında olduğunu vurguladı. Deprem bölgelerinden Germencik'e gelen aileleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini belirten Öndeş depremin izlerini, milletçe ve memleketçe nefes alınan süre boyunca unutmayacaklarını aktardı.

Depremzede ailelerin bölgede yaşadıklarını aynı hissiyatla yaşadıklarını dile getiren Başkan Öndeş, mektubunda şunlara yer verdi:

"Şükür ki bugün bizimle berabersiniz ve huzur ve güven içerisinde o yaşanan acı dolu günlerin ardındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracak, birlikte iyileşecek, umuda ve yeniden aydınlık günlere sırt sırta, omuz omuza vererek ulaşacağız. Belediyemiz toplumsal hayatın hemen hemen her alanına tesir eden, her anlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için gerçekleştirdiği hizmetleri artık birer hemşehrimiz olarak sizlere de büyük bir mutluluk ve heyecanla sunacaktır. Sizlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü talep ve öneriniz için bir telefon kadar uzağınızda, bir adım kadar yakınınızdayız."

Germencik Belediyesi'nin sürdürdüğü sosyo-kültürel, sportif, ekonomik, eğitimsel projelere, depremzede ailelerin de katılmasını beklediklerini paylaşan Öndeş, mektubuna şöyle devam etti:

"Etkinlik ve faaliyetler ile çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik sunduğumuz hizmetler başta olmak üzere belediyemizin düzenleyeceği her türlü organizasyon, etkinlik ve programlara katılımlarınız için 0256 563 01 20 numaralı telefon hattımız, sosyal medya hesaplarımız veya tcgermencikbelediyesi@gmail.com e-posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Germencik Belediyesi olarak bütün imkanlarımız, kaynaklarımız ve mevcudiyetimizle her zaman yanınızda, her türlü talep ve beklentinizin öncelikli olduğunu vurgulayarak gerçekleştirmek için hizmetinizdeyiz. Son olarak ifade etmek isterim ki bizler bugün ya da belirli bir süre içerisinde değil daima yan yana gönül gönüle olacağız."