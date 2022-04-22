GERCÜŞ, BATMAN (İHA) - Gercüş'te cemaat Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı

BATMAN Batman'ın Gercüş ilçesinde cemaat, Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.

Gercüş İlçe Müftülüğü tarafından yaşanan kuraklık nedeniyle Gercüş Mescidi Aksa Cami yanındaki alanda yağmur duası yapıldı. Geçen yıl gibi ülkede ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle Müftülük tarafından yapılan çağrı ile Cuma namazı ve yağmur namazı kılınıp ve dualar edildi.