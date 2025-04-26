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Gercüş'te Çapa Makinesine Kaptırılan Çocuk Ağır Yaralandı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet G. tarlayı sürerken çapa makinesine kaptırılarak ağır yaralandı. Yakınlarının yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Gercüş'te çapa makinesine kendini kaptıran çocuk ağır yaralandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet G. tarlayı sürmeye çalıştığı çapa makinesine kendini kaptırarak ağır yaralandı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Çapa makinesiyle tarlayı sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını ve sırtını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıkları üzerine yardımına koşan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı çocuk ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan 9 yaşındaki Ahmet G. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Yerel
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