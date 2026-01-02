Haberler

Kaymakam Öztaş, kar mesaisinde olan ekiplerle bir araya geldi

Güncelleme:
Batman Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, yoğun kar yağışı sonrası yolların açık tutulması için çalışan ekibi denetlemek üzere bir araya geldi.

Batman'da Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, dondurucu soğukta görev yapan personel ile bir araya geldi.

İlçe genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışının ardından, özel idare ekipleri yolların açık tutulması için 7/24 esasına göre çalışma başlattı. Kaymakam Muhammed Öztaş, çalışmaları yerinde görmek ve son durum hakkında bilgi almak üzere denetimlere çıktı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü noktaları gezen Öztaş, yetkililerden yol durumu, risklere karşı alınan önlemler hakkında detaylı bilgi aldı. - BATMAN

