Genelkurmay Başkanlığı devir teslim töreni yapıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığındaki devir teslim törenine iştirak etti. Törende, 2025 Yüksek Askeri Şüra Toplantısı'nda emekli olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevi devralan Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
