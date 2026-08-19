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Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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