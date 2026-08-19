Genelkurmay Başkanları Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı