Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı ile Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı ile Bir Araya Geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard'ı resmi törenle karşılayarak, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Burkhard ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thıerry Burkhard'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Tören alanında, İstiklal Marşı ve Fransa milli marşının okunmasının ardından Orgeneral Burkhard, Onur Kıtası'nı selamladı. Törenin ardından, Orgeneral Metin Gürak ve Thıerry Burkhard ile beraberindeki heyet Genelkurmay Başkanlığı'nda basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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