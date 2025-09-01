TSK Heyeti Kıbrıs'ta Şehitliği Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve beraberindeki kuvvet komutanlarından oluşan heyet, Kıbrıs'taki Boğaz Şehitliğini ziyaret ederek anıt özel defterini imzaladı.

TSK'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Liderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliğini ziyaret ederek, anıt özel defterlerini imzaladı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA