Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kuchekbayev'i kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i Ankara'da kabul etti. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.

Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
