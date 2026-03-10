Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kuchekbayev'i kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kazakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mereke Kuchekbayev'i Ankara'da kabul etti. Görüşmeye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı