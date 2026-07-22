Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da resmi temaslarda bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı