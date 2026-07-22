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Japonya'da tarihte bir ilk! "Acımasız sıcak gün" alarmı verildi

Japonya'da tarihte bir ilk! 'Acımasız sıcak gün' alarmı verildi
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Japonya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından, nisan ayında uygulamaya alınan "acımasız sıcak gün" anlamındaki "kokushobi" uyarısı tarihte ilk kez yapıldı. Meteoroloji yetkilileri aşırı sıcakların birçok bölgede etkisini sürdüreceğini bildirirken, sıcak hava nedeniyle ülke genelinde 3 kişi hayatını

  • Japonya Meteoroloji Ajansı, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla ilk kez 'kokushobi' (acımasız sıcak gün) uyarısı yayımladı.
  • Uyarı sistemi Nisan ayında uygulamaya alındı ve 40 dereceyi aşan günlerde halkı bilgilendirmek için kullanılıyor.
  • Aşırı sıcaklar nedeniyle Japonya'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle tarihte bir ilk yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasının ardından ilk kez "acımasız sıcak gün" anlamına gelen "kokushobi" uyarısı yayımladı.

Nisan ayında uygulamaya alınan uyarı sistemi, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde halkı aşırı sıcaklara karşı bilgilendirmek amacıyla kullanılıyor.

40 DERECEYE ULAŞTI

Kyodo ajansının haberine göre, JMA, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Tajimi, Gujo ve Toyoda kentlerinde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığını açıkladı.

Bunun üzerine "kokushobi" uyarısı, uygulamaya alınmasından bu yana ilk kez devreye sokuldu.

HALKA UYARI YAPILDI

Meteoroloji Ajansı, yüksek sıcaklıkların ülkenin birçok bölgesinde etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara sıcak çarpması ve diğer sağlık sorunlarına karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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