Silecekleri bozulan gençler iple çözüm buldu

Bartın'dan Tekirdağ'a seyahat eden gençler, silecekleri bozulan araçlarında ilginç bir çözüm buldu. Silecek kollarına ip bağlayarak manuel şekilde silecekleri çalıştıran grup, yolculuklarına devam etti. Bu sıradaki görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bartın'dan Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine giderken silecekleri bozulan gençler, yağmur altında silecek kollarına bağladıkları ipleri araç içinden çekerek yolculuğa devam etti.

Bartın'dan Kapaklı ilçesine seyahat eden Sezer U. ve arkadaşları, İzmit civarında araçlarının silecekleri arızalanınca zor anlar yaşadı. Yoğun yağmur altında ilerlemekte güçlük çeken sürücü, araçta bulunan arkadaşlarının da yardımıyla ilginç bir çözüm yolu buldu.

Sileceklerin çalışmaması üzerine gençler, silecek kollarına ip bağlayarak manuel şekilde çalıştırmaya başladı. Araç içinden ipleri çekerek silecekleri hareket ettiren grup, böylece yolculuklarına devam etti.

Hem tehlikeli hem de dikkat çeken bu anlar, gençlerin kendi cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, yağmur altında ilerleyen aracın içinde arkadaşların ipleri çekerek silecekleri hareket ettirmeye çalıştığı görülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
