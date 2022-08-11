Gençlere Kütüphane Müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmalarda sona gelinen Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'ni inceleyerek yakın zamanda açılacağının müjdesini verdi.

Başkan Hürriyet, ikinci kütüphane için harekete geçerek kentin en merkezi yeri Belsa İş Merkezi'nde çalışmaları başlatmıştı. Kütüphane kafe olarak hizmet verecek ve Leyla Atakan'ın anılarını da yaşatacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'ndeki proje çalışmalarda sona gelindi. Başkan hürriyet Son kontrolleri mesai arkadaşları ile birlikte yaptı.

Başkan Hürriyet, "Mesai arkadaşlarımla birlikte sahadayız. Sürekli yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz ve üretirken de ihtiyaçlara ve taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Şu anda Belsa İş Merkezi'ndeyiz. Burada yaklaşık bin metrekarelik bir alan kiraladık. Burada bir proje çalışmasına başladık. Seçim vaadimizde de yer aldığı üzere Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi projesine başladık" ifadelerini kullandı.

"LEYLA HANIM'IN HATIRALARINI YAŞATACAĞIZ"

Bu alanı tadilattan geçirdik. Birkaç eksiğimiz var. İnşallah bitirdiğimizde burayı faaliyete geçireceğiz ve gençlerimiz buradan çok faydalanacaklar. Sadece kütüphane kafe yapmadık. Ayrıca çok amaçlı bir salonumuz var. Kütüphaneden bağımsız ama entegre bir şekilde kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleri gerçekleştirilebilecek. Çok ergonomik bir şekilde kullanabileceğimiz bir alan yarattık. Leyla Hanım'ın anılarını ve hatıralarını da yaşatacağımız kıymetli bir alan olacak burası" ifadelerini kullandı.