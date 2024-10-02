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Gençler, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi'ni Ziyaret Etti

Gençler, Dünya Yaşlılar Günü'nde Huzurevi'ni Ziyaret Etti
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Nevşehir'de gençler, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi'nde etkinlik düzenleyerek yaşlılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Nevşehir'de gençler, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" nedeniyle Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevini ziyaret ederek "Kahve bizden sohbet sizden" dediler.

Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) iş birliğinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği çerçevesinde yaşlı bakım programı öğrencileri ile keyifli bir sohbet saati düzenlendi.

Etkinliğe Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Selçuk, NEVÜ SHMYO Müdür Yardımcısı Kevser Çağla Gurlaş ve yaşlı bakımı programı öğrencileri katıldı.

Yaşlı bakımı programı öğrencileri günün anısına yaşlılara çiçek verirken, etkinlik çerçevesinde NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezinde müze gezisi, sohbet ve müzik eşliğinde eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

Hazırlanan program çerçevesinde bir araya gelen gençler ve yaşlılar kahve içerek sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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