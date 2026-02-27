Haberler

Genç yüreklerden Gazze'ye kardeşlik köprüsü

Genç yüreklerden Gazze'ye kardeşlik köprüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da öğrenciler kendi aralarında topladığı 50 bin lirayı Gazze'ye ulaştırmak üzere AFAD'a teslim etti.

Diyarbakır'da öğrenciler kendi aralarında topladığı 50 bin lirayı Gazze'ye ulaştırmak üzere Afad'a teslim etti.

Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, örnek bir dayanışmaya imza attı. Gazzelilerin yaşadığı acılara sessiz kalmayan öğrenciler, kendi okul harçlıklarından biriktirdikleri 50 bin lira tutarındaki yardımı, bölgeye ulaştırılmak üzere Diyarbakır AFAD İl Müdürü Sayın İlami Çakmak'a teslim etti. Öğrencilerin davranışı takdir topladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin