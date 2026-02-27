Genç yüreklerden Gazze'ye kardeşlik köprüsü

Diyarbakır'da öğrenciler kendi aralarında topladığı 50 bin lirayı Gazze'ye ulaştırmak üzere Afad'a teslim etti.

Kayapınar ilçesindeki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, örnek bir dayanışmaya imza attı. Gazzelilerin yaşadığı acılara sessiz kalmayan öğrenciler, kendi okul harçlıklarından biriktirdikleri 50 bin lira tutarındaki yardımı, bölgeye ulaştırılmak üzere Diyarbakır AFAD İl Müdürü Sayın İlami Çakmak'a teslim etti. Öğrencilerin davranışı takdir topladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı