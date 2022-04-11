ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Genç sanatçı Eskişehir'i 'Filografi' sanatıyla birleştirdi

18 yaşındaki sanatçı bakır tellerle Eskişehir'i resmetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 18 yaşındaki filografı sanatı ile uğraşan Hasan Özbey Ozar, kullandığı kilometrelerce bakır tel ile Eskişehir'i resmediyor.

Odunpazarı bölgesinde hafta sonu eserlerini sergileme fırsatı bulan Hasan Özbey Ozar, pandemiyle başladığı sanatta birbirinden farklı eserler üretmeyi başardı. İnternette gördüğü filografi sanatını, tutkusu haline getiren Hasan Özbey Ozar, boş zamanlarında birçok eser üretiyor. Kilometrelerce renkli bakır teli, binlerce çivinin arasından sararak birbirinden güzel resimleri ortaya çıkarak Ozar'ın aralarında Eskişehir'i de resmettiği toplam 50'den fazla yaptığı çalışma bulunuyor. Eskişehirliler ve turistler tarafından beğeniyle karşılanan eserlerin en ilginç olanları ise Eskişehir'in tanınan yerleri ve Osmanlı Tuğrası.

Filografi sanatının düşünüldüğünden daha zor olduğunu belirten Ozar, yapım aşamasının oldukça zaman aldığını dile getirdi. Bu hobiye boş zamanlarında vakit geçirmek için başladığını söyleyen genç sanatçı, çevresindeki insanların oldukça şaşırdığını aktardı. Eserlerinin oluşum sürecinden bahseden Ozar, "Filografi, tahtanın üzerine çivi çaktıktan sonra bakır telle resmettiğimiz çerçeveli bir sanat. Boş zamanlarımda vakit geçirmek amacıyla kendime bir hobi edindim bu sanata öyle başladım. Önceden resimlerini gördüğüm bir sanattı hoşuma gidiyordu. Yapım aşaması çok zaman alıyor. Yaklaşık bir tablo insanın 1 ayını falan alabiliyor İlk önce tahta almak gerekiyor. Tahtaları çalışacağım boyutta kestiriyorum. Sonrasında çiviler, bakır teller derken çok uzun sürüyor. Eskişehir'i resmettiğim 3 farklı filografi çalışmam var, daha da arttıracağım. Burada ise toplam 50 tane çalışmam bulunmakta" dedi.